Для выпускников 2020 года изменили ЕГЭ

В сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году произойдут ряд существенных изменений. Проекты контрольно-измерительных материалов на следующий год опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений.

Существенно изменится экзамен по физике и китайскому языку. Так, в ЕГЭ по физике планируют сделать не пять, а шесть заданий в которых ученик должен дать развернутые ответы. Кроме того, задание, проверяющее знание элементов астрофизики, будет содержать два или три верных варианта ответа. Как пишет «Российская газета», выпускнику придется самому догадаться, сколько конкретно ответов нужно будет отметить.

Больше всего правок специалисты внесли в ЕГЭ по китайскому языку. Школьники в 2019 году этот экзамен сдавали впервые, теперь его готовы «откорректировать». В первом задании ученики должны будут установить «соответствие позиций, представленных в двух множествах», задание под номером два и три можно будет сделать на выбор, записав правильные ответы из перечня, указанного в экзаменационном бланке. В экзамен ведены два диалогических текста, а кроме того, школьник должен будет написать ответ на письмо, которое выдадут на экзамене.