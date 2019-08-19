Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для выпускников 2020 года изменили ЕГЭ 

Ura.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году произойдут ряд существенных изменений. Проекты контрольно-измерительных материалов на следующий год опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений.
Существенно изменится экзамен по физике и китайскому языку. Так, в ЕГЭ по физике планируют сделать не пять, а шесть заданий в которых ученик должен дать развернутые ответы. Кроме того, задание, проверяющее знание элементов астрофизики, будет содержать два или три верных варианта ответа. Как пишет «Российская газета», выпускнику придется самому догадаться, сколько конкретно ответов нужно будет отметить.
Больше всего правок специалисты внесли в ЕГЭ по китайскому языку. Школьники в 2019 году этот экзамен сдавали впервые, теперь его готовы «откорректировать». В первом задании ученики должны будут установить «соответствие позиций, представленных в двух множествах», задание под номером два и три можно будет сделать на выбор, записав правильные ответы из перечня, указанного в экзаменационном бланке. В экзамен ведены два диалогических текста, а кроме того, школьник должен будет написать ответ на письмо, которое выдадут на экзамене.
Разработчики изменили критерии оценки некоторых заданий ЕГЭ по русскому языку, истории, географии и обществознания. Без изменений в 2020 году останутся математика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, а также иностранные языки. Ранее Рособрнадзор установил минимальное количество баллов ЕГЭ в 2020 году, писало RT.
Ura.Ru: последние новости
Россияне останутся без денег из-за пенсионных фондов Познер объяснил, почему Россия возвращается к порядкам СССР Защитник прав курильщиков ответил Минздраву на идею штрафовать за сигареты на работе
Комментарии
Общество , Образование , Рособрнадзор , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»302
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве211
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму104
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина149
Принц Уильям публично унизил Кейт Миддлтон3
Видео
00:09
Макрон причинил боль супруге на глазах у Путина
В мире Европа
01:13
Нетаньяху объяснил поведение жены в Киеве
В мире Украина
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:52
Путин взял с собой во Францию вертолет
Политика
00:34
Против ВСУ применили «самое страшное оружие»
Армия В мире
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
02:32
Опубликован дневник матери устроившего бойню подростка
Происшествия
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение