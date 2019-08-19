Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму закрыли дворец Ласточкино гнездо в связи с реконструкцией 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В Крыму закрыли дворец-замок «Ласточкино гнездо» в связи с реконструкцией, сообщает «Крыминформ».
«В связи с передачей дворца-замка Ласточкино гнездо заказчику от Министерства культуры Республики Крым под реконструкцию замок закрыт для посещения», — заявили в пресс-службе.
Доступ на территорию и к зданию дворца открыт.
В ноябре 2018 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение сметной стоимости реставрации объекта.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили ход реставрации на Мамаевом кургане.
RT на русском: последние новости
В Петербурге умер заслуженный артист России Михаил Романов Умер певец Аскер Махмудов Умер актёр Валентин Воронин
Общество , Госдума , Дни.Ру , Крыминформ , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму39
Путин назвал условия для возвращения России в G72
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина117
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского351
Путин прокомментировал протесты в Москве
Видео
00:09
Макрон причинил боль жене на глазах у Путина
В мире Европа
03:36
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Армия Оружие
00:40
Пентагон опубликовал видео запуска крылатой ракеты
Армия Войска
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:00
Столкновение кометы с Солнцем показали на видео
Наука и техника
01:34
В ЕС захотели перестройки отношений с Россией
Политика
06:28
Пока вы не уснули: РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму
В мире
06:28
«Омерзительнее Порошенко»: Соловьев об инициативе Зеленского
Общество
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
01:34
Путин прибыл во Францию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение