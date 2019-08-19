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Рисунок на футболке оскорбил православных активистов 

Рамблер 16 минут назад
Фото: страница "Движение Сорок Сороков" во ВКонтакте / Георгий Солдатов
В Новосибирске участники православного общественного движения «Сорок сороков» заставили мужчину снять футболку, напомнившую им «карикатуру на святого». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу движения в соцсети «ВКонтакте».
Участники организации опубликовали фотографию оскорбившего их принта: на нем изображен юноша на фоне Луны, которая располагается над его головой, напоминая нимб.
Активисты движения обратились в полицию, заявив об оскорблении чувств верующих, и предложили молодому человеку снять футболку и отдать ее им.
«Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился», — рассказали в региональном управлении МВД.
По мнению активистов, подобные принты на одежде свидетельствуют об «отсутствии духовного воспитания в семьях, давлении на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействии государства».
Комментарии2
Общество , МВД , Новосибирск
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