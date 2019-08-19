Рисунок на футболке оскорбил православных активистов

Новосибирске участники православного общественного движения «Сорок сороков» заставили мужчину снять футболку, напомнившую им «карикатуру на святого». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на страницу движения в соцсети «ВКонтакте».

Участники организации опубликовали фотографию оскорбившего их принта: на нем изображен юноша на фоне Луны, которая располагается над его головой, напоминая нимб.

Активисты движения обратились в полицию, заявив об оскорблении чувств верующих, и предложили молодому человеку снять футболку и отдать ее им.

«Сотрудники предложили пройти в комнату полиции для выяснения обстоятельств. Там заявитель самостоятельно обратился к гражданину с просьбой снять майку, сказав, что в таком случае не будет писать заявление. Молодой человек согласился», — рассказали в региональном управлении МВД.

По мнению активистов, подобные принты на одежде свидетельствуют об «отсутствии духовного воспитания в семьях, давлении на сознание молодежи со стороны шоу-индустрии и бездействии государства».