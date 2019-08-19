Поправки о преимуществе зачисления братьев в один детсад внесены в Госдуму

Поправки к принятому в первом чтении в конце июля законопроекту, согласно которым дается преимущество при приеме в один и тот же детский сад родным братьям и сёстрам, внёс на рассмотрение Госдумы глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов

В российских регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления родных братьев и сестёр не только в одно образовательное учреждение, но и в дошкольные учреждения, — указал депутат в пояснительной записке.

Также сенатор предложил изменения в закон «Об образовании в РФ» и закрепить на федеральном уровне права многодетных семей на приём детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь.

Госдума на заседании 23 июля приняла в первом чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сёстры. Законопроект касается детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место жительство.