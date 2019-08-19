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Поправки о преимуществе зачисления братьев в один детсад внесены в Госдуму 

News.ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Поправки к принятому в первом чтении в конце июля законопроекту, согласно которым дается преимущество при приеме в один и тот же детский сад родным братьям и сёстрам, внёс на рассмотрение Госдумы глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
В российских регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления родных братьев и сестёр не только в одно образовательное учреждение, но и в дошкольные учреждения, — указал депутат в пояснительной записке.
Также сенатор предложил изменения в закон «Об образовании в РФ» и закрепить на федеральном уровне права многодетных семей на приём детей в дошкольные образовательные организации в первую очередь.
Госдума на заседании 23 июля приняла в первом чтении депутатский законопроект о преимуществе при зачислении детей в начальную школу, если в ней уже учатся их родные братья или сёстры. Законопроект касается детей, проживающих в одной семье и имеющие общее место жительство.
Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, который улучшает работу информационных систем доступности дошкольного образования и, например, позволяет родителям оперативно узнать решение о принятии ребёнка в детский сад. Если документ, опубликованный на сайте правительства страны, будет принят, кабмин сможет устанавливать правила ведения информационных систем доступности дошкольного образования. Они будут касаться в том числе предоставления родителям сведений о детях, а в случае нарушения требований по обработке персональных данных — установления персональной ответственности. После принятия закона родители смогут узнать, принят ли ребенок в детский сад и в какое именно дошкольное учреждение. Предлагается также унифицировать механизмы учёта данных о детях, нуждающихся в получении места в школах, писал News.ru.
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Общество , Образование , Андрей Кутепов , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ
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