Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поклонская помирилась с царебожниками 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Наталья Поклонская во время поездки в Екатеринбург попросила прощения у отца Сергия (Романова), которого называют ее духовным отцом и идеологом так называемой секты царебожников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник из окружения политика.
По данным агентства, визит Поклонской на Урал состоялся 18 августа. Поводом для встречи со священником стало возвращение перстня царя Николая II, который Поклонская взяла у отца Сергия в декабре 2017 года. «Приехав в монастырь, Поклонская вернула перстень, попросила прощения у отца Сергия и записала открытое видеообращение, которое выйдет в ближайшее время в интернете», — заявил собеседник URA.RU. По его словам, депутат не общалась со своим духовным отцом в течение полутора лет.
В июле сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и отцом Сергием. Источник URA.RU заявил, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым. Позже Поклонская опровергла информацию о своих связях с сектой, а также потребовала от СМИ дать опровержение, пригрозив журналистам судом.
Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть. Сторонники движения уверены, что последний российский император стал искупителем греха неверности своего народа.
Последние новости
Доллар взлетел Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой Турецкие войска вторглись в Сирию
Комментарии1
Общество , Андрей Красильников , Наталья Поклонская , Николай II , Госдума , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге63
Милонов предложил вернуть статью за тунеядство2
Путин прибыл во Францию21
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»45
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»120
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение