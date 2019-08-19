Россияне оценили решение по вознаграждению экипажа лайнера А321

Аналитическая служба Рамблера задала россиянам следующий вопрос: «Вы согласны с принятым решением по вознаграждению экипажа лайнера А321 (присвоение звания Героев России)?».

И большинство (81%) проголосовавших ответили на него утвердительно. По их мнению, лучшей награды и придумать нельзя.

8% респондентов заявили, что такое звание — хорошо, а денежная премия — еще лучше.

6% россиян считают, что медаль "За отвагу" была бы более уместной в качестве вознаграждения.

5% опрошенных ответили: «А как же "Орден Мужества"?».

Всего в опросе приняли участие 10 919 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье.

Открывая заседание с постоянными членами Совета безопасности, глава государства заявил, что подписал указ о награждении всего экипажа самолета.