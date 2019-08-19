Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне оценили решение по вознаграждению экипажа лайнера А321 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам следующий вопрос: «Вы согласны с принятым решением по вознаграждению экипажа лайнера А321 (присвоение звания Героев России)?».
И большинство (81%) проголосовавших ответили на него утвердительно. По их мнению, лучшей награды и придумать нельзя.
8% респондентов заявили, что такое звание — хорошо, а денежная премия — еще лучше.
6% россиян считают, что медаль "За отвагу" была бы более уместной в качестве вознаграждения.
5% опрошенных ответили: «А как же "Орден Мужества"?».
Всего в опросе приняли участие 10 919 человек.
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье.
Открывая заседание с постоянными членами Совета безопасности, глава государства заявил, что подписал указ о награждении всего экипажа самолета.
Общество , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге10
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже17
РФ обратилась к Украине с просьбой по Крыму301
Отец убившего семью подростка рассказал о встрече с ним21
​«Это шутка»: друг объяснил сообщение убившего семью школьника164
Видео
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
0