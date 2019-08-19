Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге

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Заслуженный артист России найден мертвым в Петербурге 

Рамблер + ещё 6 9 минут назад
Фото: CONSERVATORY.RU
Заслуженный артист России Михаил Романов совершил суицид в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего музыканта обнаружила его жена, сообщает «Пятый канал».
По данным издания, Романов был вынужден уволиться из петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова из-за проблем со здоровьем. После чего впал в депрессию и обращался за помощью к врачам.
Представители Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, где работал Романов, рассказали РИА Новости, что возьмут на себя организацию похорон и прощания с музыкантом.
Общество , Видео , Другое , Михаил Романов , РИА Новости , Санкт-Петербург
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