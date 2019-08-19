Российский чиновник украл трактор во имя благой цели

Новосибирской области глава Половинского сельсовета Краснозерского района украл и продал принадлежащий администрации трактор, чтобы оплатить обучение в вузе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в мае 2018 года 38-летний чиновник продал местному жителю трактор МТЗ-80 за 20 тысяч рублей. Ранее трактор использовало местное предприятие ЖКХ.

Против главы сельсовета возбудили дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Он признал вину в полном объеме и возместил ущерб.

Ранее в Нижневартовске сотрудник банка оформил четыре фиктивных кредита на более чем 950 тысяч рублей, чтобы организовать свадьбу. Махинацию раскрыли сотрудники полиции и банка. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.