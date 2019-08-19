Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский чиновник украл трактор во имя благой цели 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Wikipedia
В Новосибирской области глава Половинского сельсовета Краснозерского района украл и продал принадлежащий администрации трактор, чтобы оплатить обучение в вузе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
По данным ведомства, в мае 2018 года 38-летний чиновник продал местному жителю трактор МТЗ-80 за 20 тысяч рублей. Ранее трактор использовало местное предприятие ЖКХ.
Против главы сельсовета возбудили дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Он признал вину в полном объеме и возместил ущерб.
Ранее в Нижневартовске сотрудник банка оформил четыре фиктивных кредита на более чем 950 тысяч рублей, чтобы организовать свадьбу. Махинацию раскрыли сотрудники полиции и банка. Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Последние новости
Доллар взлетел Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой Турецкие войска вторглись в Сирию
Комментарии
Общество , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге63
Милонов предложил вернуть статью за тунеядство
Путин прибыл во Францию17
Рогозин резко ответил на шутку о «дырочке» в «Союзе»46
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»119
Видео
00:53
«Я одна все делала»: как забыли подвиг стюардессы Ан-24
Происшествия Катастрофы
01:05
Заслуженный артист России покончил с собой в Петербурге
Общество Другое
00:27
Истребители Швейцарии приблизились к борту «России»
Армия
02:06
Сирия и Украина: что обсудят Путин и Макрон в Париже
Политика Статьи
00:49
В Балашихе горит химзавод
Происшествия Пожары
02:48
Почему отец убившего семью подростка ушел из семьи
Криминал Происшествия
00:15
Сирия ударила по вторгнувшимся турецким войскам
Армия Ближний Восток
00:41
«Чудо над Раменским»: реакция Запада на ЧП с А321
Происшествия Катастрофы
00:32
Без НАТО никак: В Норвегии испугались России
Армия Войска
00:50
Появились версии кровавой бойни под Ульяновском
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение