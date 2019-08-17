Посадивший аэробус в поле летчик-герой оказался многодетным отцом

У посадившего самолет в поле и спасшего 233 жизни пилота « Уральских авиалиний » Дамира Юсупов четверо детей от двух браков, сообщает URA.RU.

Как рассказала изданию супруга летчика Наталья, они познакомились в 2014 году. Сейчас Дамир воспитывает трехлетнего сына Денислама и семилетнюю падчерицу Аню, дочь Натальи от первого брака.

Но у Дамира также есть двое детей от первого брака — 13-летний Ильяс и 12-летний Исмаил.

Со своей первой женой Аминой летчик развелся в 2012 году. Тем не менее они продолжают общаться, а с сыновьями Дамир время от времени видится, летом они приезжали к отцу в гости, отмечает агентство.

Бывшая жена Юсупова Амина Юсупова заявила интервью сызранскому телеканалу «КТВ-ЛУЧ», что Дамир очень честный человек.

«Я уверена, что он не мог поступить иначе, когда самолет стал падать. Он по жизни всегда готов поступить как настоящий мужчина, какой бы трудной ситуация ни была», — добавила первая жена летчика-героя.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 16 августа, президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет А321 в кукурузном поле в Подмосковье и спасли людей.

Между тем сам Дамир Юсупов накануне в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сказал, что героем себя не ощущает, «потому что выполнял то, что должен был выполнить».

Напомним, 15 августа следовавший из Москвы в Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за попадания в них птиц.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек. Часть пассажиров после пережитого стресса сдали билеты, но некоторые уже прибыли в Крым на борту других самолетов.