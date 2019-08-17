Никас Сафронов вернет заказчику 70 тысяч евро за испорченную картину

Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что вернет деньги заказчику картины, которая пострадала при затоплении квартиры, так как тот не согласился на дубль.

"Пострадали 15 картин при потопе. Пять картин — три восстанавливаются, две сложные, еще одна — совсем не восстанавливается. Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги — 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад. Я пообещал вернуть деньги. Ну ничего страшного, реставраторы занимаются из Третьяковки", — рассказал Сафронов.

Он уточнил, что в работе у реставраторов сейчас восемь картин, еще три он взялся восстанавливать самостоятельно, потому что они "полностью разрушены". "Акварели выглаживаем, а графику я даже не считаю", — добавил он.

"Так получилось, что я все собрал для выставки, около 250 картин было в подвале. Эта девушка — соседка — тоже художница, правда, любительница. Два часа она не знала, что ее затопило, потом два часа вычерпывала воду и не говорила нам. Мой помощник спустился включить сигнализацию, увидел, что там потоп, по щиколотку воды. Мы вызвали сантехников, они говорят — мы же пришли к ней, она сказала — оставьте, все нормально. Мне она говорит — ничего не было у меня, идите ищите по дому, кто вас затопил, я не топила", — рассказал художник.

Он уточнил, что не планирует подавать на соседку в суд и взыскивать ущерб, так как квартира была застрахована.

"А остальное — божья воля, надо страховать картины", — добавил он.

Выставка Никаса Сафронова состоится в Москве в сентябре. Ранее он говорил, что испорченные работы придется заменить на другие произведения.