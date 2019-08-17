Художник Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что вернет деньги заказчику картины, которая пострадала при затоплении квартиры, так как тот не согласился на дубль.
"Пострадали 15 картин при потопе. Пять картин — три восстанавливаются, две сложные, еще одна — совсем не восстанавливается. Но если один человек согласился, что я ему сделаю дубль, то второй хочет взять деньги — 70 тысяч евро, которые он заплатил десять лет назад. Я пообещал вернуть деньги. Ну ничего страшного, реставраторы занимаются из Третьяковки", — рассказал Сафронов.
Он уточнил, что в работе у реставраторов сейчас восемь картин, еще три он взялся восстанавливать самостоятельно, потому что они "полностью разрушены". "Акварели выглаживаем, а графику я даже не считаю", — добавил он.
"Так получилось, что я все собрал для выставки, около 250 картин было в подвале. Эта девушка — соседка — тоже художница, правда, любительница. Два часа она не знала, что ее затопило, потом два часа вычерпывала воду и не говорила нам. Мой помощник спустился включить сигнализацию, увидел, что там потоп, по щиколотку воды. Мы вызвали сантехников, они говорят — мы же пришли к ней, она сказала — оставьте, все нормально. Мне она говорит — ничего не было у меня, идите ищите по дому, кто вас затопил, я не топила", — рассказал художник.
Он уточнил, что не планирует подавать на соседку в суд и взыскивать ущерб, так как квартира была застрахована.
"А остальное — божья воля, надо страховать картины", — добавил он.
Выставка Никаса Сафронова состоится в Москве в сентябре. Ранее он говорил, что испорченные работы придется заменить на другие произведения.