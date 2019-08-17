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Итальянский профессор посоветовал всему Крыму любить Крым 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянский профессор, учредитель и президент международного поэтического конкурса "Парнас — премия Анджело ла Веккья" Коладжеро ла Веккья вопреки санкциям приехал в Крым для участия в V литературно-музыкальном фестивале "Интеллигентный сезон-2019". Его проводит администрация Саки совместно "Союзом писателей Республики Крым".
Во время экскурсии на "Белую дачу" А. П. Чехова в Ялте впечатленный полуостровом итальянец признался в любви к Крыму.
— Это прекрасная, гостеприимная земля, — сказал Коладжеро ла Веккья. — По приезде в Италию обязательно посоветую своим друзья посетить Крым. Его должны любить не только русские, его должен полюбить весь мир, ведь Крым этого заслуживает.
Также итальянский гость оценил, с какой любовью и вниманием сотрудники Дома-музея великого писателя сохряняют его наследие.
— Здесь все сохранилось в том виде, в каком оно было при жизни Антона Павловича, сказал профессор. — Здесь все так, как он хотел это видеть. И это очень важно, поскольку, в первую очередь, это часть памяти о нем.
Коладжеро ла Веккья добавил, что благодаря своей поездке на полуостров он узнал, что в Крыму есть итальянская диаспора.
Фестиваль "Интеллигентный сезон-2019" в этом году проходит в Крыму в пятый раз, в нем участвуют более ста писателей и литераторов из России, Белоруссии, Украины, Чехии, Италии, Болгарии, Франции, Израиля и других стран.
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Общество , Республика Крым , Чехов
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