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Познер назвал фашизм системой ценностей 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о своем отношении к фашизму.
«Фашизм для меня это определенный взгляд на мир, определенная система ценностей — как социализм, коммунизм и множество других «измов», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
«Во мне нет фашистских взглядов, в определенной степени есть социалистические, но фашистские взгляды сегодня довольно широко распространены в мире. Только я не сказал бы, что это «в людях» — скорее, «у людей», — подчеркнул он.
«В людях находятся свойственные всем черты — любовь, ненависть, зависть, алчность, отвага, честность и так далее, люди рождаются с ними и умирают с ними, а система взглядов, мировоззрение — это вещи благоприобретенные», — добавил журналист.
Ранее Познер ответил на вопрос о том, считает ли похожими слова американских политиков о «заботливом отношении к народу России» на действия фашистов, которые заявляли, что воюют «против Сталина и коммунизма», а не против советского народа.
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Общество , Владимир Познер
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