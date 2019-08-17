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СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в больнице.
По словам специалистов, никто из руководства больницы, представителей Минздрава и чиновников не предупредил их, чтобы они смогли обезопасить себя от радиации. Позднее они сами стали подозревать, что имеют дело с чем-то "очень серьезным".
Как пишет издание, у одного из медиков после помощи пострадавшим обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.
Ранее сообщалось, что врачей из Северодвинска отправят на медицинское обследование.
Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Согласно имеющейся информации, в этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска.
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Общество , Минздрав РФ
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