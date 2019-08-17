СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в больнице.

По словам специалистов, никто из руководства больницы, представителей Минздрава и чиновников не предупредил их, чтобы они смогли обезопасить себя от радиации. Позднее они сами стали подозревать, что имеют дело с чем-то "очень серьезным".

Как пишет издание, у одного из медиков после помощи пострадавшим обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.

Ранее сообщалось, что врачей из Северодвинска отправят на медицинское обследование.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Согласно имеющейся информации, в этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска.