Должник временно недоступен: Куда и как жаловаться на коллекторов

Что делать, если коллекторы обрывают телефоны, даже если вы не взяли ни одного кредита? Кому жаловаться на чрезмерно настойчивые обращения из банка с требованием вернуть долг? Какие права имеют должники? Об этом "РГ" рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев. С 2017 года именно эта структура наделена полномочиями контролировать коллекторские агентства.

Дмитрий Александрович, как вы относитесь к самому термину "коллектор"?

Дмитрий Шеломенцев: Надо понимать, что понятия "коллектор" в российском законодательстве нет. На мой взгляд, оно вводит людей в заблуждение: они понимают под ним слишком широкий круг лиц. Федеральный закон № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (далее — Закон) регламентирует работу кредиторов и юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и включенных в государственный реестр. Их можно назвать профессиональными взыскателями. Например, предусмотрено так называемое непосредственное взаимодействие с должником (это личные встречи, телефонные переговоры), его вправе осуществлять кредиторы и профессиональные взыскатели. Кроме того, они могут отправлять текстовые, голосовые сообщения в адрес должников. Иные лица и организации, не являющиеся кредиторами или не входящие в реестр, таких прав не имеют.

Насколько активно люди жалуются?

Дмитрий Шеломенцев: За 5 месяцев 2019 года наше управление приняло к рассмотрению 322 обращения, из них на юридические лица из реестра -116, на МФО -123, на кредитные организации — 41, остальные — на иные лица, которых заявители не могут идентифицировать. Чаще всего люди жалуются на превышение допустимо возможного количества телефонных звонков и сообщений от кредиторов или взыскателей.

Поступают обращения и от так называемых третьих лиц. Это коллеги, родственники, друзья, соседи должников. По закону взаимодействовать с ними можно, если должник выразил на это свое согласие в письменной форме и если третье лицо не выразило несогласие.

То есть, чтобы тебя не донимали звонки о некоем знакомом, который кому-то задолжал, достаточно "выразить несогласие"? Каким образом?

Дмитрий Шеломенцев: Законом это не регламентировано, но, если вы попросили вам больше не звонить и повесили трубку, этого достаточно. Не обязательно для этого делать заявление в письменной форме.

Как вы работаете с жалобами на слишком частые звонки?

Дмитрий Шеломенцев: Профессиональные взыскатели обязаны вести аудиозаписи всех телефонных разговоров, причем есть порядок проведения этих переговоров: собеседник должен представиться, назвать свои имя и фамилию, предупредить, что идет запись разговора. Так что, если при рассмотрении заявления данных у нас недостаточно, мы можем запросить эти записи. Важный момент: они должны храниться у организации три года на специальном оборудовании— это одно из обязательных условий при включении профессиональных взыскателей в госреестр.

Вы упомянули, что чаще всего свердловчане жалуются на МФО с неместной пропиской. Получается, они массово берут микрозаймы в других регионах?

Дмитрий Шеломенцев: Нет. МФО может быть зарегистрировано в Москве, а ее филиал (например, в павильоне, условно, стоящем на привокзальной площади) в Екатеринбурге. У некоторых взыскателей есть колл-центры, зарегистрированные в других регионах и работающие по всей стране. Кстати, часто люди даже и не знают, что их долг может быть передан другой организации.

А для потребителя это имеет значение?

Дмитрий Шеломенцев: Только для того, чтобы знать, перед кем у него обязательства. Часто должник пишет жалобу на то МФО, что выдало кредит, а право требования давно уступлено другой организации. Наша задача — разобраться, выяснить, кто взаимодействует с заявителем, и есть ли в этом процессе нарушения. Мы их фиксируем в виде протокола и выходим в суд, который принимает решение, необходимо ли административное наказание. "Наша" статья — 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении с ними взыскания просроченной задолженности"), по ней уполномочены составлять протоколы только должностные лица ФССП России. Всего было составлено 34 таких протокола.

Обращений, как вы сказали, 322, а протоколов в десять раз меньше?

Дмитрий Шеломенцев: Да, часто люди не столько жалуются, сколько просят разъяснить, имеют ли взыскатели право на те или иные действия. Бывает, гражданин не указывает данных для обратной связи или не идет с нами на контакт.

Почему?

Дмитрий Шеломенцев: Мы должны активно работать с заявителями, прежде чем обращаться к юридическим лицам, получать от них необходимую информацию. Доказательствами могут быть аудиозаписи или детализация звонков от сотового оператора. Например, к нам обращается гражданин с жалобой на частые звонки от профессионального взыскателя, но детализацию вызовов не прикладывает. В ходе рассмотрения мы проводим проверку и запрашиваем у юрлица запись переговоров, чтобы установить, было или нет нарушение. Детализация существенно ускорит этот процесс.

Что грозит нарушителю?

Дмитрий Шеломенцев: Административный штраф, дисквалификация должностного лица или приостановление деятельности юридического лица. Частью 4 статьи 14.57 КоАП РФ предусмотрено наказание — административный штраф от 50 до 500 тысяч рублей на граждан. На должностные лица — штраф от 100 тысяч до миллиона или дисквалификация на срок от 6 месяцев до года. На юридические лица — штраф от 200 тысяч до 2 миллионов рулей. Его размер определяется в судебном порядке.

Из всех четырех частей этой статьи это самый крупный штраф. Почему? Специально, чтобы никто, кто законом не уполномочен, взаимодействие с гражданами не осуществлял.

У нас она применялась?

Дмитрий Шеломенцев: Был один факт в 2018 году, материалы сейчас в суде.

В СМИ и интернете ходит множество историй: коллекторы разрисовали подъезд, напугали жену или тещу, грозят расправой. На чем истории базируются, если у нас вроде все регламентировано, все знают свои обязанности?

Дмитрий Шеломенцев: Давайте зайдем с другой стороны: этого всего в принципе делать нельзя! Оценку подобным действиям дают правоохранительные органы , и за нее предусмотрена другая — уголовная — ответственность. Это очень важный момент: закон, о котором мы говорим, регулирует вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности. Если гражданин видит, что его права нарушают, совершая преступление или правонарушение, надо обращаться в полицию.

Как бы вы описали типичного руководителя коллекторского агентства? А то, знаете, есть определенные стереотипы о крепких ребятах с паяльниками в руках…

Дмитрий Шеломенцев: Обычные люди: грамотные, образованные мужчины и женщины, предприниматели, ведущие свой бизнес. У кого-то основной вид деятельности — продажа продуктов питания, а у них — взыскание просроченной задолженности, вот и все. Я не случайно избегаю слова "коллектор", оно сейчас в нашей стране дискредитировано.

Ключевой вопрос

На ваш взгляд, какова главная тенденция в сфере взыскания кредиторской задолженности?

Дмитрий Шеломенцев: В 2018 году в Свердловской области было выдано 144,5 тысячи потребительских кредитов, а обращений к нам поступило 332. Грубо говоря, к нам обращается едва ли не каждый пятисотый заемщик. Причем сам факт обращения еще не подтверждает нарушения, это очень необъемная цифра, которая говорит о двух вещах: хорошей и не очень. Хорошо, что в России совершенствуется законодательство, идет большая скоординированная работа многих госорганов, направленная на предупреждение, пресечение нарушения прав наших граждан: и нас, и Центрального банка , и прокуратуры , и полиции, и Роскомнадзора . С другой стороны, люди не всегда знают свои права и не умеют их защищать. Многие думают так: у меня действительно есть задолженность, вот мне и звонят целыми днями. Но есть закон, который все регламентирует. Да, у вас есть обязанность погасить задолженность, но есть и права: вас не могут беспокоить чаще, чем разрешено. Надо это знать и уметь защищаться при помощи тех институтов, что созданы государством.

Контакт

Общий реестр лиц, которые могут заниматься взысканием просроченной задолженности, размещен на официальном сайте ФССП России в разделе "Сервисы": http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic.

На заметку

Встречаться с должником коллекторам разрешено не чаще одного раза в неделю (с 8.00 до 22.00 в будние дни и с 9.00 до 20.00 в выходные и праздники). Звонить можно не более раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц (в то же время), СМС отправлять до двух раз в день. Ограничений по количеству почтовых отправлений нет.

Не ранее, чем через 4 месяца после возникновения просрочки должник имеет право отказаться от взаимодействия с кредитором или взыскателем. Об этом надо оправить им письменное заявление. Кроме того, должник имеет право заявить о том, что будет взаимодействовать только через адвоката.

Как жаловаться на коллекторов в Свердловской области:

— прийти лично по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, 7;

— отправить письмо почтой на этот же адрес;

— через электронную приемную на сайте fssprus.ru. Указать почтовый адрес, е-мейл, номер телефона. К обращению желательно приложить аудиозаписи переговоров, детализацию звонков от сотового оператора или скриншоты СМС-сообщений.