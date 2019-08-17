Пригожин ответил на критику оппозиционеров

Иосиф Пригожин резко высказался по поводу присутствия и действий несовершеннолетних на митингах. В ответ он получил шквал критики, как от либеральных СМИ, так и от некоторых пользователей Сети, пишут Ura.ru.

Чтобы прояснить ситуацию, продюсер опубликовал своем инстаграме пост, где обвинил своих оппонентов в передергивании фраз, навешивании ярлыков и стремлении сталкивать людей лбами.

«…еще раз подчеркну, что я имел в виду. Щенками я назвал тот самый оголтелый несовершеннолетний молодняк, у которого не существует авторитетов, морально-нравственных ценностей, не имеющий опыта и знаний, а уже осмеливающийся оскорблять уважаемых, заслуженных людей, чьи взгляды и политические воззрения отличаются от его собственного. Как отец шестерых детей, уверен: лучше бы дома сидели и уроки добросовестно делали, чтобы стать полезными членами общества, а не вечно болтающимися и болтающими бездельниками», — сказал он.

Раскритиковал Пригожин и взрослых, тех, кто подает отрицательный пример молодежи, нарушая закон, вместо того, чтобы прививать уважение и к закону, и к «заслуженным людям».