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Пригожин ответил на критику оппозиционеров 

Рамблер 5 минут назад
Фото: @prigozhin_iosif
Иосиф Пригожин резко высказался по поводу присутствия и действий несовершеннолетних на митингах. В ответ он получил шквал критики, как от либеральных СМИ, так и от некоторых пользователей Сети, пишут Ura.ru.
Чтобы прояснить ситуацию, продюсер опубликовал своем инстаграме пост, где обвинил своих оппонентов в передергивании фраз, навешивании ярлыков и стремлении сталкивать людей лбами.
«…еще раз подчеркну, что я имел в виду. Щенками я назвал тот самый оголтелый несовершеннолетний молодняк, у которого не существует авторитетов, морально-нравственных ценностей, не имеющий опыта и знаний, а уже осмеливающийся оскорблять уважаемых, заслуженных людей, чьи взгляды и политические воззрения отличаются от его собственного. Как отец шестерых детей, уверен: лучше бы дома сидели и уроки добросовестно делали, чтобы стать полезными членами общества, а не вечно болтающимися и болтающими бездельниками», — сказал он.
Раскритиковал Пригожин и взрослых, тех, кто подает отрицательный пример молодежи, нарушая закон, вместо того, чтобы прививать уважение и к закону, и к «заслуженным людям».
«Всё по делу, все правильно», «Всегда используют молодых, не имеющие ни знаний, ни опыта жизни», «Детей не привлекайте к митингам!», — подписчики поддержали пост продюсера в микроблоге.
Комментарии478
Общество , Иосиф Пригожин , РИА Ura.ru
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