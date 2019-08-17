Самозанятым могут разрешить работать таксистами 

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами. Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, для этого нужно соблюдение требований к режиму работы и состоянию здоровья водителей.
Глава Минфина отметил, что часто происходят ДТП, в том числе среди перевозчиков, из-за того, что водители работают с утра до вечера и не имеют никаких ограничений по времени работы. Поскольку эта деятельность связана еще и с безопасностью пассажиров, здесь обязательно соблюдение определенных стандартов и условий такой деятельности, сказал Силуанов. Сейчас водители обязаны наниматься в штат к индивидуальным предпринимателям или юрлицам, передает ТАСС.