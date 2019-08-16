Именем пилота А-321 предложили назвать улицу или мост в Петербурге

Имя капитана воздушного судна А321 Дамира Юсупова, совершившего экстренную посадку на горящих двигателях в Подмосковье , надо увековечить в Петербурге . С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок , слова которого процитировало ИА Nation News.

Чиновник отметил профессионализм капитана воздушного судна А321 Дамира Юсупова, которого вместе с экипажем уже предложили удостоить государственных наград. Политик добавил, что Юсупов также достоин того, чтобы в честь него назвали улицу, переулок или мост в Санкт-Петербурге, где он родился и получил образование.

«Конечно, спасенные жизни — это просто чудо, которое совершил командир корабля, и в этом смысле я абсолютно согласен с тем, что его имя должно быть увековечено, тем более в нашем городе, где он учился и получил летное образование», — заявил Четырбок.