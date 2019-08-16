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Именем пилота А-321 предложили назвать улицу или мост в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Имя капитана воздушного судна А321 Дамира Юсупова, совершившего экстренную посадку на горящих двигателях в Подмосковье, надо увековечить в Петербурге. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок, слова которого процитировало ИА Nation News.
Чиновник отметил профессионализм капитана воздушного судна А321 Дамира Юсупова, которого вместе с экипажем уже предложили удостоить государственных наград. Политик добавил, что Юсупов также достоин того, чтобы в честь него назвали улицу, переулок или мост в Санкт-Петербурге, где он родился и получил образование.
«Конечно, спасенные жизни — это просто чудо, которое совершил командир корабля, и в этом смысле я абсолютно согласен с тем, что его имя должно быть увековечено, тем более в нашем городе, где он учился и получил летное образование», — заявил Четырбок.
15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» вылетел из Жуковского в Симферополь. Однако вскоре экипажу пришлось совершить экстренную посадку в поле в Подмосковье. По предварительной информации, причиной стали возгорание и отказ двигателей из-за попадания в них птиц. Не только пассажиры, но и весь мир оценил профессионализм команды на борту самолета.
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Общество , Денис Четырбок , Уральские авиалинии , Московская область , Санкт-Петербург
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