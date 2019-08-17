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Курящим россиянам придумали новое наказание рублем 

Рамблер + ещё 17 8 минут назад
Фото: ТАСС
Российским компаниям рекомендовали заменить курилки физкультурными зонами и местами для фруктовых перекусов. На этом настаивает Минздрав РФ.
Ведомство опубликовало на своем сайте корпоративную модельную программу «Укрепление здоровья работающих», где предлагаются подобные нововведения.
В документе говорится, что работодателям следует оценить потери и издержки, связанные с курением. Исходя из этого необходимо применять к сотрудникам финансовые поощрения или санкции.
В местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений, чтобы покончить перекурами.
Также предлагается полный запрет табака на территории компании, распространение информации о вреде курения, оборудование офисов детекторами дыма, включение в ДМС лечения табачной зависимости.
В своей программе Минздрав также предложил прекратить продажу вредной еды на рабочем месте. Это продукты с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров: чипсы, газировка, энергетики, крекеры, шоколадные батончики и т.д.
Ранее сообщалось, что власти РФ хотят снизить долю курильщиков к 2035 году до 21%.
Комментарии130
Общество , Минздрав РФ
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