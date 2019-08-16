Жена пилота A321 раскрыла его реакцию на решение Путина о звании

Жена пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет Airbus A321 в кукурузном поле в Подмосковье , рассказала, что ее муж не знал о присвоении ему звания Героя России. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. По словам Натальи Юсуповой, она рассказала ему о награждении по телефону. «Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — заявила она. Наталья отметила, что рада награждению экипажа. В пятницу президент России Владимир Путин сообщил о присвоении звания Героев России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.