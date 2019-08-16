Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Короче, я запорол косяк»: Кадыров извинился перед шестилетним блогером 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров извинился перед шестилетним блогером Ханзалой Магомадовым за то, что не поздравил его с днем рождения. Видеозапись с извинениями опубликовала «Комсомольская правда».
«Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини!» — сказал Кадыров.
Он также вспомнил, что у него имеется «еще косяк»: 8 августа исполнился 31 год бойцу смешанных единоборств Майрбеку Тайсумову, о котором он также забыл.
Как отмечает «Лента.ру», в Чечне широко распространена практика публичных извинений. В конце июля на телеканале «Грозный» вышла программа, в которой 16-летний Магомед Ахматов почти час слезно извинялся в эфире за критику чеченского руководства.
Общество , Магомед Ахматов , Рамзан Кадыров , Майрбек Тайсумов , Lenta.ru , Комсомольская правда , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»24
Китай стянул бронетехнику к границам Гонконга1
Российская ОПГ установила рекорд в Финляндии2
«Неприемлемо»: На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру3
Пока вы не уснули: Как США невольно помогли России19
Видео
02:29
Командир севшего в поле Airbus принес извинения
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:57
Жертвой масла стал второй россиянин
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение