Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров извинился перед шестилетним блогером Ханзалой Магомадовым за то, что не поздравил его с днем рождения. Видеозапись с извинениями опубликовала «Комсомольская правда».
«Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини!» — сказал Кадыров.
Он также вспомнил, что у него имеется «еще косяк»: 8 августа исполнился 31 год бойцу смешанных единоборств Майрбеку Тайсумову, о котором он также забыл.
Как отмечает «Лента.ру», в Чечне широко распространена практика публичных извинений. В конце июля на телеканале «Грозный» вышла программа, в которой 16-летний Магомед Ахматов почти час слезно извинялся в эфире за критику чеченского руководства.