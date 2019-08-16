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В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные разрушили памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма, по данному факту начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.
В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что памятная плита повалена на землю и частично разрушена.
"Информация зарегистрирована. На место выезжала группа полиции. Проводим проверку", — сказала Богославская.
По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к разрушению памятника.
Памятная плита с надписью "Остановись путник, прочти и запомни. Ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан Северного соединения Крыма" установлен вблизи трассы Симферополь-Ялта.
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Общество , Происшествия , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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