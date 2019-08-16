В Крыму неизвестные разрушили памятник партизанам

Неизвестные разрушили памятник партизанам Северного соединения в Симферопольском районе Крыма , по данному факту начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского управления МВД Ольга Богославская.

В соцсетях были опубликованы фотографии, на которых видно, что памятная плита повалена на землю и частично разрушена.

"Информация зарегистрирована. На место выезжала группа полиции. Проводим проверку", — сказала Богославская.

По ее словам, в настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к разрушению памятника.

Памятная плита с надписью "Остановись путник, прочти и запомни. Ты вступаешь на священную землю, обильно политую кровью партизан Северного соединения Крыма" установлен вблизи трассы Симферополь-Ялта.