Умер автор музыки к фильмам «Поэма о крыльях» и «Вся королевская рать»

Народный артист РФ композитор Роман Леденев, автор музыки к фильмам "Поэма о крыльях", "Странная женщина" и другим, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Союза кинематографистов России.

"С горечью сообщаем, что 15 августа 2019 года от нас ушел Роман Семенович Леденев — талантливейший композитор, народный артист России, Лауреат Государственной премии РФ, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, авторитетный член Гильдии композиторов Союза кинематографистов России. Его тонкое чувство экрана особенно проявилось в кинофильмах "Поэма о крыльях", "Странная женщина", "Вся королевская рать", "Дядюшкин сон", — говорится в сообщении.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков , первый заместитель председателя Союза, гендиректор Госфильмофонда РФ Николай Бородачев и другие члены правления Союза выражают свои соболезнования родным и близким композитора.

Леденев родился в 4 декабря 1930 года в Москве. В 1948 году окончил Центральную музыкальную школу, в 1955 году — Московскую консерваторию, в 1958 году — аспирантуру при консерватории по специальности "сочинение".

В 1956-1964 годах преподавал в Московской консерватории на кафедре теории музыки полифонию, сольфеджио, инструментовку, гармонию, сочинение (в качестве ассистента). С 1978 года вел класс сочинения, в 1991 году стал профессором. С 2006 года также преподавал в Центральной музыкальной школе по классу композиции.

Среди его сочинений — "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра, "Триптих памяти Свиридова" (1999), симфоническая повесть "Зимний путь", "Концертная речитация" для виолончели с оркестром, "Десять эскизов", "Времена года" для двух хоров и инструментального ансамбля и многие другие.