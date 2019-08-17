В челябинском зоопарке родился як

В Челябинском зоопарке у пары домашних яков родился детеныш, сообщает пресс-служба зоосада.

Маленькому яку всего несколько дней, но он уже свободно носится по вольеру, падает на поворотах и на полном ходу таранит маму.

Нового обитателя зоопарка назвали Аркаим.

Сотрудникам зоопарка удалось сделать не только фотографии, но и ролик с участием нового теленка.

"На видео есть момент, где мама-як, сама того не подозревая, поставила малышу подножку во время его очередного забега", — уточняют в пресс-службе.

Эксперты поясняют, что домашние яки — очень крупные и выносливые животные. Некоторые народы до сих пор используют их для того, чтобы перевозить тяжелые грузы на большие расстояния. Помимо этого як еще дает молоко и шерсть.