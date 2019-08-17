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В челябинском зоопарке родился як 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: Uralpress.Ru
В Челябинском зоопарке у пары домашних яков родился детеныш, сообщает пресс-служба зоосада.
Маленькому яку всего несколько дней, но он уже свободно носится по вольеру, падает на поворотах и на полном ходу таранит маму.
Нового обитателя зоопарка назвали Аркаим.
Сотрудникам зоопарка удалось сделать не только фотографии, но и ролик с участием нового теленка.
"На видео есть момент, где мама-як, сама того не подозревая, поставила малышу подножку во время его очередного забега", — уточняют в пресс-службе.
Эксперты поясняют, что домашние яки — очень крупные и выносливые животные. Некоторые народы до сих пор используют их для того, чтобы перевозить тяжелые грузы на большие расстояния. Помимо этого як еще дает молоко и шерсть.
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