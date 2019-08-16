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Рособрнадзор сообщил о необъективном проведении проверочных работ в почти 2,5 тыс. школ 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 2,5 тыс. школ показали необъективный результат по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу.
"Около 2,5 тыс. школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения всероссийских проверочных работ 2019 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В список в этом году включено на 200 образовательных организаций меньше, чем годом ранее", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой комплексный анализ проводится ведомстовм третий год подряд. По его результатам 212 школ показывают необъективный результат все три года. Перечень школ опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). Информация о них с указанием предметов и классов, по которым выявлены признаки необъективности результатов, направлена в региональные министерства образования.
"К школам с необъективными результатами ВПР мы проявляем самое пристальное внимание. Третий год подряд Рособрнадзор обращает внимание регионального руководства на необходимость работы с такими школами, и эта работа постепенно дает результат", — приводятся в сообщении слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
При анализе итогов учитывались такие признаки необъективности, как завышенные значения среднего балла ВПР, несоответствие результатов ВПР и школьных отметок, резкое возрастание или резкое падение результатов одной параллели от одного класса к следующему. При этом в перечень школ с признаками необъективных результатов не были включены школы, отмеченные региональными координаторами как образовательные организации со стабильно высокими результатами.
ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в каждом классе. Они проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. В апреле-мае 2019 года ВПР проводились для учащихся 4-7-х и 11-х классов. Участие в ВПР приняли около 40 тыс. школ из всех регионов России и свыше 6 млн школьников.
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