Впервые в России: вор в законе отказался от титула

Олег Мухаметшин , известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе.

Как сообщает издание «Прайм Крайм», Мухаметшин обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД по Москве , в котором указал, что он не является вором «в законе» и отказывается от данного титула. Мухаметшин объяснил полицейским, что «просто таковым себя не считает».

По данным издания, Муха Люберецкий был коронован в 1994 году по рекомендации московских воров Андрея Исаева по кличке Роспись и Владимира Савоськина, известного как Савоська.

Роман Сычев. Известно, что в 2008 году Мухаметшин входил в числе сторонников Деда Хасана в войне с Тариэлом Ониани (Таро). Кроме того, по его рекомендации были коронованы воры Евгений Антипов

Олег Мухаметшин был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи.

Издание отмечает, что отказ Мухаметшина от воровского титула стал первым подобным случаем после ужесточения российского законодательства в отношении лидеров организованной преступности.