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Впервые в России: вор в законе отказался от титула 

Рамблер + ещё 7 58 минут назад
Фото: кадр видео
Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, отказался от титула вора в законе.
Как сообщает издание «Прайм Крайм», Мухаметшин обратился с заявлением на имя начальника ГУ МВД по Москве, в котором указал, что он не является вором «в законе» и отказывается от данного титула. Мухаметшин объяснил полицейским, что «просто таковым себя не считает».
По данным издания, Муха Люберецкий был коронован в 1994 году по рекомендации московских воров Андрея Исаева по кличке Роспись и Владимира Савоськина, известного как Савоська.
Известно, что в 2008 году Мухаметшин входил в числе сторонников Деда Хасана в войне с Тариэлом Ониани (Таро). Кроме того, по его рекомендации были коронованы воры Евгений Антипов и Роман Сычев.
Олег Мухаметшин был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под стражи.
Издание отмечает, что отказ Мухаметшина от воровского титула стал первым подобным случаем после ужесточения российского законодательства в отношении лидеров организованной преступности.
Комментарии6
Общество , Другое , Роман Сычев , Евгений Антипов , Олег Мухаметшин , Андрей Исаев , МВД , Москва
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