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Проездные запретят пополнять без паспорта 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Россиянам придется предъявлять документы при пополнении своих транспортных карт, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В августе 2020 года вступит в силу 264-й федеральный закон. Он был принят Госдумой 23 июля 2019-го, Советом федерации одобрен 26-го, а Владимиром Путиным подписан 2 августа.
Закон касается предоставления неидентифицированными клиентами денежных средств оператору электронных денежных средств — позволяет делать это только с использованием банковского счета.
В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов убеждены, что нововведение коснется и транспортных карт — многие из них де-юре являются электронными кошельками. Более того, там считают, что авторы закона это просто не учли.
Председатель ассоциации Виктор Достов объяснил это спешкой законодателей и отсутствием обсуждения с участниками рынка, а генеральный директор компании «Технезис» Дмитрий Пьянковский рассказал, что транспортных карт, которые подпадают под новый закон, в России свыше 30 миллионов.
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Комментарии1
Общество , Григорий Березкин , Мария Михайлова , Виктор Достов , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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