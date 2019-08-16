Проездные запретят пополнять без паспорта

Закон касается предоставления неидентифицированными клиентами денежных средств оператору электронных денежных средств — позволяет делать это только с использованием банковского счета.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов убеждены, что нововведение коснется и транспортных карт — многие из них де-юре являются электронными кошельками. Более того, там считают, что авторы закона это просто не учли.

Председатель ассоциации Виктор Достов объяснил это спешкой законодателей и отсутствием обсуждения с участниками рынка, а генеральный директор компании «Технезис» Дмитрий Пьянковский рассказал, что транспортных карт, которые подпадают под новый закон, в России свыше 30 миллионов.