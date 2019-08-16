Россиянам придется предъявлять документы при пополнении своих транспортных карт, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В августе 2020 года вступит в силу 264-й федеральный закон. Он был принят Госдумой 23 июля 2019-го, Советом федерации одобрен 26-го, а Владимиром Путиным подписан 2 августа.
Закон касается предоставления неидентифицированными клиентами денежных средств оператору электронных денежных средств — позволяет делать это только с использованием банковского счета.
В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов убеждены, что нововведение коснется и транспортных карт — многие из них де-юре являются электронными кошельками. Более того, там считают, что авторы закона это просто не учли.
Председатель ассоциации Виктор Достов объяснил это спешкой законодателей и отсутствием обсуждения с участниками рынка, а генеральный директор компании «Технезис» Дмитрий Пьянковский рассказал, что транспортных карт, которые подпадают под новый закон, в России свыше 30 миллионов.
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.