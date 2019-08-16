Главный полярник России умер на Урале

Прощание с 69-летним путешественником, главным полярником страны Сергеем Соловьевым проходит в пятницу в Екатеринбурге . С 1987 года Соловьев возглавлял компанию «Полярэкс» (Полярная экспедиция), которая организовала и провела много путешествий.

«Сергей Александрович умер как настоящий путешественник — в пути. Он отправился в свое последнее небольшое путешествие на велосипеде, несмотря на больное сердце и возраст. Он решил на велосипеде поехать в свой родной город Лесной, до которого около 250 километров», — рассказал Ura.ru путешественник, мастер спорта СССР по альпинизму Владимир Рыкшин.

Он добавил, что отговаривал друга от этого путешествия.

«Соловьев очень хотел съездить, как чувствовал. Говорил, что поедет не спеша, если устанет, то остановится и отдохнет. Так его и нашли у дороги под деревом, где он присел, видимо, отдохнуть. Он успел проехать километров 60-70», — добавил Рыкшин.

Соловьев родился в 1950 году в городе Нижняя Тура. Он начал организовывать экспедиции в 1970 году. На собачьих упряжках и лыжах он обошел весь русский север, пешком обошел полстраны. Соловьев был награжден орденом Трудового Красного знамени, нагрудным знаком «Почетный полярник». С 1984 года Соловьев был действительным членом географического общества СССР. Путешественники называли Сергея Соловьева главным полярником страны.