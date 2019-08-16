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Эксперты рассказали, какие рабочие профессии пользуются наибольшим спросом у работодателей 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Наибольшим спросом среди рабочих профессий пользуются машинисты автокрана и бетонщики, которым работодатели готовы платить порядка 130 тыс. рублей ежемесячно. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.
"По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию", — говорится в сообщении.
Максимально предлагаемая зарплата машинистам автокрана и бетонщикам в Москве составляет 130 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно, выяснили аналитики "Работа.ру".
В регионах недостаток рабочих ощущается острее, тогда как в столице наблюдается переизбыток некоторых из них. Самая высокая конкуренция в Москве среди электриков — более шести человек претендуют на одну вакансию. Также высок конкурс среди прорабов (на одну вакансию приходится четыре резюме), штукатуров и маляров, добавили в сервисе по поиску работы.
В пресс-службе "Работа.ру" уточнили, что исследование проводилось на основании данных базы сервиса, где размещено порядка 300 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Данные взяты за июль 2019 года.
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Общество , Видео , Другое , ИТАР-ТАСС
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