Эксперты рассказали, какие рабочие профессии пользуются наибольшим спросом у работодателей

Наибольшим спросом среди рабочих профессий пользуются машинисты автокрана и бетонщики, которым работодатели готовы платить порядка 130 тыс. рублей ежемесячно. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников "Работа.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий. Наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию", — говорится в сообщении.

Максимально предлагаемая зарплата машинистам автокрана и бетонщикам в Москве составляет 130 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно, выяснили аналитики "Работа.ру".

В регионах недостаток рабочих ощущается острее, тогда как в столице наблюдается переизбыток некоторых из них. Самая высокая конкуренция в Москве среди электриков — более шести человек претендуют на одну вакансию. Также высок конкурс среди прорабов (на одну вакансию приходится четыре резюме), штукатуров и маляров, добавили в сервисе по поиску работы.

В пресс-службе "Работа.ру" уточнили, что исследование проводилось на основании данных базы сервиса, где размещено порядка 300 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Данные взяты за июль 2019 года.