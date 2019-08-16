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Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Иллюстрации с Маленьким принцем и лисом, а также проглотившим слона удавом нашлись в старинном здании на севере Швейцарии, принадлежавшем коллекционеру Брюно Стефанини, скончавшемуся в 2018 году.
Эскизы находятся в хорошем состоянии и хранились в папке с другими набросками. Работы выполнены тушью и акварелью, сообщает France24 со ссылкой на Элизабет Гроссман, куратора культурного фонда Винтертура.
Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине. Она выставила фрагмент двери, на которой изображена крыса с зонтом, схожая с работами британского художника Бэнкси. По словам сотрудников администрации, рисунок был обнаружен в районе Минато.
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Общество , Видео , В мире , Антуан де Сент-Экзюпери
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