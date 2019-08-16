Найдены иллюстрации Антуана де Сент-Экзюпери для «Маленького принца»

Иллюстрации с Маленьким принцем и лисом, а также проглотившим слона удавом нашлись в старинном здании на севере Швейцарии, принадлежавшем коллекционеру Брюно Стефанини, скончавшемуся в 2018 году.

Эскизы находятся в хорошем состоянии и хранились в папке с другими набросками. Работы выполнены тушью и акварелью, сообщает France24 со ссылкой на Элизабет Гроссман, куратора культурного фонда Винтертура.

Как писал News.ru ранее, мэрия Токио приписала авторство Бэнкси найденной картине. Она выставила фрагмент двери, на которой изображена крыса с зонтом, схожая с работами британского художника Бэнкси. По словам сотрудников администрации, рисунок был обнаружен в районе Минато.