Собчак унизила желающего гражданство РФ актера из США

«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся ((ладно б Дикаприо, но нет…», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Эрик Робертс прославился в конце 1980-х-начале 1990-х годов ролями антагонистов главных героев боевиков. Накануне актер посетил турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи и заявил, что давно мечтает о российском гражданстве.