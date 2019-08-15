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Собчак унизила желающего гражданство РФ актера из США 

Рамблер 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак прокомментировала заявление голливудского актера Эрика Робертса о желании получить российское гражданство.
«Да что ж все сбитые летчики к нам стремятся ((ладно б Дикаприо, но нет…», — написала Собчак в своем телеграм-канале.
Под «сбитыми летчиками» телеведущая, скорее всего, подразумевала уже получивших российские паспорта актеров Стивена Сигала и Жерара Депардье.
Эрик Робертс прославился в конце 1980-х-начале 1990-х годов ролями антагонистов главных героев боевиков. Накануне актер посетил турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи и заявил, что давно мечтает о российском гражданстве.
Общество , Эрик Робертс , Стивен Сигал , Ксения Собчак , Жерар Депардье , США
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