Командир А-321 не считает себя героем

Командир экипажа самолёта А-321 Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, в момент ЧП он занимался спасением судна, пассажиров и экипажа. Экипаж самолёта А-321, спасший жизни 233 человек.

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал лётчик.