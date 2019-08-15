Блогеры Украины поглумились над выжившими в ЧП с A321

Украинские блогеры посмеялись над аварийной посадкой Airbus A321 в Подмосковье Пользователи Twitter из Украины , в отличие от всего остального мира, оказались не рады тому, что аварийная посадка самолета с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту была осуществлена без жертв. «Рожденный ползать летать не может»; «На этот раз уже чайки едва не сбили русский самолет»; «Птички молодцы, защищают родную землю. Матушку Украину. Родным и близким птичек искренне соболезную»; «Они, наверняка, все время пьяные, даже управляя самолетом»; «Даже чайки против Раши»; «Жажда заставила сесть», — такие комментарии появились в украинском сегменте твиттера, их приводит РЕН ТВ. Самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. На борту лайнера находились 233 человека, все остались живы. Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек, после чего двигатели аэробуса отключились, один из них загорелся.