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Умер географ Юрий Симонов 

Рамблер + ещё 4 27 минут назад
Фото: © geogr.msu.ru
Георгаф Юрий Симонов умер в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета.
«Ушел из жизни наш друг, великий человек и ученый, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Гаврилович Симонов. С Московским университетом его жизнь была связана с 1940 года, когда он поступил на географический факультет», — говорится в сообщении.
Юрий Симонов — профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии, где соединяются традиционные и инновационные исследовательские подходы.
В МГУ выразили благодарность Юрию Симонову за его огромный вклад в науку и за учеников, которые посвятили себя географии и продолжили начатое им дело.
В течение 35 лет Симонов руководил крупными коллективами Забайкальской и Комплексной Восточной экспедиций. За годы полевых исследований им были открыты десятки россыпных месторождений золота и олова, проведены изыскания для строительства каскада ГЭС на Ангаре, создан прогноз последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке.
Комментарии3
Общество , Юрий Симонов , МГУ , Москва
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