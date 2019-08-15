Умер географ Юрий Симонов

«Ушел из жизни наш друг, великий человек и ученый, ветеран Великой Отечественной войны Юрий Гаврилович Симонов. С Московским университетом его жизнь была связана с 1940 года, когда он поступил на географический факультет», — говорится в сообщении.

Юрий Симонов — профессор МГУ, доктор географических наук и создатель школы геоморфологии, где соединяются традиционные и инновационные исследовательские подходы.

В МГУ выразили благодарность Юрию Симонову за его огромный вклад в науку и за учеников, которые посвятили себя географии и продолжили начатое им дело.

В течение 35 лет Симонов руководил крупными коллективами Забайкальской и Комплексной Восточной экспедиций. За годы полевых исследований им были открыты десятки россыпных месторождений золота и олова, проведены изыскания для строительства каскада ГЭС на Ангаре, создан прогноз последствий хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке.