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Минприроды требует провести проверку свалок в районе аэропорта Жуковский после ЧП 

ТАСС + ещё 24 1 час назад
Фото: Reuters
Минприроды требует провести проверку объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минприроды России настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ — Московской области", — сообщили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данные о размещении в контрольном радиусе объектов ТКО у Минприроды России отсутствуют, добавили в пресс-службе ведомства.
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Общество , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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