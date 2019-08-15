Минприроды требует провести проверку свалок в районе аэропорта Жуковский после ЧП

Минприроды требует провести проверку объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минприроды России настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ — Московской области", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, по законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данные о размещении в контрольном радиусе объектов ТКО у Минприроды России отсутствуют, добавили в пресс-службе ведомства.