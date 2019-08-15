Соловьёв назвал глупой попытку Соболь «умереть за хайп»

Соловьёв выразил удовлетворение тем, что «эта глупейшая история» не закончилась трагедией.

Вся история оказалась пошлейшим фарсом. Народ не поверил и не принял. Да и Соболь оказалась совсем не пламенным революционером, — цитирует журналиста «Свободная пресса».

Он высказал мнение, что идей у Соболь нет, «а за хайп умирать глупо».

Ранее, как писал News.ru, Соловьёв призывал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России. По его мнению, власть не должна идти на поводу у протестующих, так как это чревато «украинским сценарием».