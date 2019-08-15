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Соловьёв назвал глупой попытку Соболь «умереть за хайп» 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глупостью и фарсом назвал журналист Владимир Соловьёв голодовку Любови Соболь, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. Та ранее заявила, что снова начала принимать пищу.
Соловьёв выразил удовлетворение тем, что «эта глупейшая история» не закончилась трагедией.
Вся история оказалась пошлейшим фарсом. Народ не поверил и не принял. Да и Соболь оказалась совсем не пламенным революционером, — цитирует журналиста «Свободная пресса».
Он высказал мнение, что идей у Соболь нет, «а за хайп умирать глупо».
Ранее, как писал News.ru, Соловьёв призывал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России. По его мнению, власть не должна идти на поводу у протестующих, так как это чревато «украинским сценарием».
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Общество , Владимир Соловьев , Любовь Соболь , Мосгордума
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