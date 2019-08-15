Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети рассказали, как легально сократить рабочий день 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Depositphotos
Совет как можно дольше откладывать обеденный перерыв в течение рабочего дня и уходить из офиса пораньше набрал на Reddit 20 тысяч лайков за несколько часов. Об этом пишет «Лента.ру».
По мнению пользователей сети, которые приводит издание, «это величайший секрет, который они раскрыли, спустя годы работы».
«Я не знаю, смогу ли я работать на работе, которая не позволяла бы мне это делать», — заявил один из участников дискуссии.
Один из подписчиков уточнил, что ему удается брать перерыв после шести часов работы в офисе, что позволяет максимально сократить вторую часть рабочего дня — до двух часов.
Однако ряд пользователей высказали мнение, что работа на голодный желудок — неэффективна и получили советы брать с собой перекусы, чтобы не ходить на обед и уходить домой на час раньше.
В России обсуждается идея перехода к четырехдневной рабочей неделе. Так, глава правительства России Дмитрий Медведев ранее заявил, что этому может способствовать «технологический прогресс, который приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени». В свою очередь Федерация независимых профсоюзов России предложила ввести четырехдневную рабочую неделю без снижения зарплат. В организации посчитали, что это «поможет оптимизировать время труда и отдыха».
Комментарии3
Общество , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приземлившийся в кукурузу самолет сняли с воздуха67
Пока вы спали: Россия оставит Китай без леса82
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321190
Опубликовано видео с места жесткой посадки А321128
Еще одна страна выступила против «Северного потока—2»636
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение