В Сети рассказали, как легально сократить рабочий день

Совет как можно дольше откладывать обеденный перерыв в течение рабочего дня и уходить из офиса пораньше набрал на Reddit 20 тысяч лайков за несколько часов. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению пользователей сети, которые приводит издание, «это величайший секрет, который они раскрыли, спустя годы работы».

«Я не знаю, смогу ли я работать на работе, которая не позволяла бы мне это делать», — заявил один из участников дискуссии.

Один из подписчиков уточнил, что ему удается брать перерыв после шести часов работы в офисе, что позволяет максимально сократить вторую часть рабочего дня — до двух часов.

Однако ряд пользователей высказали мнение, что работа на голодный желудок — неэффективна и получили советы брать с собой перекусы, чтобы не ходить на обед и уходить домой на час раньше.