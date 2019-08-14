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Познер объяснил возвращение России к порядкам СССР 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия возвращается к советским порядкам, потому что ею управляют люди с советским прошлым. К такому выводу пришел журналист Владимир Познер в заметке «О советском наследии», опубликованной на сайте Pozneronline.
«В последнее время я все чаще слышу от людей самых разных взглядов, что наше общество возвращается к советским порядкам. Одни говорят об этом с возмущением и горечью, другие с нескрываемой радостью. Факт такого возвращения меня не удивляет», — пишет журналист.
Познер ответил на вопрос о сходстве политики США с действиями фашистов
По его словам, причина кроется в том, что Россией правят люди, родившиеся и выросшие в СССР, получившие советское образование и систему взглядов.
«Они, эти люди, продукт другой системы. Они попали в новую, но пытаются управлять ею так, как их когда-то учили. А управлять они могут только по-советски», — считает Познер.
Он назвал этот факт самой серьезной проблемой страны. Познер привел в пример недавний указ Минобрнауки об утверждении порядка встреч своих сотрудников с иностранцами.
По его словам, этот указ напомнил ему советское прошлое и «весь этот бред, всю эту паранойю, от которой, казалось, мы избавились».
По мнению журналиста, советское наследие «конечно, исчезнет, но не завтра».
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Общество
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