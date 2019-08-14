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Глеб Панфилов опроверг информацию о госпитализации 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов опроверг в среду в беседе с ТАСС информацию о своей госпитализации, сообщив, что посетил больницу для плановых процедур.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 85-летнего Панфилова доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии с подозрением на инфаркт.
"Со мной все в порядке. Ездил сегодня в больницу на плановые процедуры, сейчас уже дома. Завтра тоже поеду, просто стараюсь следить за здоровьем, давно собирался сходить к врачу", — отметил он.
Глеб Панфилов — режиссер и автор сценария фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса".
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Общество , Другое , Глеб Панфилов , ИТАР-ТАСС
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