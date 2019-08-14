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Россиянам рассказали, нужно ли самим собирать постельное белье в поездах 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде: проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
Ранее в соцсетях после видео с пассажиркой в поезде возникло обсуждение, должны ли пассажиры собирать сами белье.
"Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию", — сообщили в ФПК в среду.
По просьбе пассажиров проводник должен застилать постельное белье, но стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.
"В фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. На нижних местах постель также застилается, но в том случае, если вагон оборудован полками-трансформерами, конструкция которых позволяет с легкостью превратить кровать в удобный диван", — добавили в компании.
Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.
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Комментарии
Общество , Федеральная пассажирская компания , РЖД , РИА Новости
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