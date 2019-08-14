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Друг Джигарханяна прокомментировал слухи о госпитализации артиста 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В различных СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР Армен Джигарханян якобы попал в реанимацию одной из московских клиник на фоне сердчено-сосудистой и почечной недостаточности. Друг актера Артур Согомонян прокомментировал возникшую ситуацию.
По словам приятеля, у Армена Борисовича все в порядке и никаких острых заболеваний у него нет. Согомонян рассказал, что у Джигарханяна "просто плановая проверка", сообщает РИА Новости. Друг отметил, что никакой реанимации нет.
"Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", — резюмировал Согомонян.
Здоровье народного артиста ухудшилось в октябре 2017 года — Джигарханян попал в больницу. Это случилось на фоне скандалов, связанных с его на тот момент еще супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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Общество , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , РИА Новости
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