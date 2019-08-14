Умер Игорь Игнатьев

Художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора театра Нину Урванцеву.

Заслуженный деятель искусств России умер 16 июля, но по воле родственников о смерти Игнатьева было объявлено только сейчас.

Игорь Игнатьев работал в петербургском кукольном Театре сказок с 1987 года — сначала в качестве главного режиссера, а с 1992 года — еще и художественного руководителя. За свою карьеру он поставил около 60 спектаклей для кукольных театров во всех уголках России.

Спектакли Игнатьева «Тщетная предосторожность, или Севильский цирюльник», «Синяя Борода», «Щелкунчик и Мышиный король», «Приключения незадачливого дракона» были награждены высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», а последние три из перечисленных постановок получили также премию «Золотая маска».