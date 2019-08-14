Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Игорь Игнатьев 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Фото: teatrskazki.spb.ru
Художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора театра Нину Урванцеву.
Заслуженный деятель искусств России умер 16 июля, но по воле родственников о смерти Игнатьева было объявлено только сейчас.
Игорь Игнатьев работал в петербургском кукольном Театре сказок с 1987 года — сначала в качестве главного режиссера, а с 1992 года — еще и художественного руководителя. За свою карьеру он поставил около 60 спектаклей для кукольных театров во всех уголках России.
Спектакли Игнатьева «Тщетная предосторожность, или Севильский цирюльник», «Синяя Борода», «Щелкунчик и Мышиный король», «Приключения незадачливого дракона» были награждены высшей театральной премией Санкт-Петербурга «Золотой софит», а последние три из перечисленных постановок получили также премию «Золотая маска».
Комментарии1
Общество , Игорь Игнатьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры18
Ту-160 перебросили к границе США134
Названы места размещения США запрещенных ракет125
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема294
Отпуск не помог: Меркель изменила протокол1
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
01:19
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры
Наука Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:57
Джигарханян попал в реанимацию
Общество Другое
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение