Пассажирка набросилась на проводницу за просьбу сдать белье

Пассажирка поезда набросилась на проводницу, которая попросила женщину собрать и сдать постельное белье. Соответствующее видео появилось в паблике « Россия | Russian Federation» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что, пытаясь доказать свою правоту и крича на весь купейный вагон, женщина делает объявление, что согласно правилам проезда, пассажир не должен собирать и сдавать белье, а это делает проводник.

«Перестаньте отвечать на команды "Принеси постель", "Сдай постель". Вами пользуются такие сволочи», — сказала пассажирка.

Возмущенная женщина также обвинила проводницу в незнании этих правил. Некоторые пользователи «ВКонтакте» поддержали пассажирку, но другие отметили, что в любой ситуации нужно оставаться людьми.

«По факту да (женщина права — Прим. «Ленты.ру»), но человеческий фактор никто не отменял. Неужели тяжело собрать за собой постельное? Главное всегда оставаться людьми», — написала Оксана Юсифова.

В июле сообщалось, что машинист поезда Санкт-Петербург — Москва нашел пассажиров через сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и провез их в кабине машиниста. После его отстранили от работы, а аккаунт на сервисе заблокировали.