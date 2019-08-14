Россияне стали чаще жаловаться на нарушения в сфере услуг

Роспотребнадзор ежегодно получает около 1 млн обращений, большая часть которых — жалобы на нарушения в сфере услуг, в основном в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

По ее словам, до 2017 года наблюдался рост общего числа обращений, сейчас этот показатель стабилизировался на уровне около 1 млн обращений в год из разных источников (в основном в электронном виде).

"И если еще четыре-пять лет назад больше 50% — это были обращения на нарушения в сфере торговли, то сегодня баланс изменился. Сегодня почти 60% [обращений] — [на] нарушение прав в сфере услуг: банковских, финансовых, туристических и так далее", — сообщила Попова.

Она добавила, что в сфере торговли большой удельный вес имеют жалобы на качество продукции, а также "на саму цену, которая иногда бывает разной в месте выкладки [товара] и на кассе". В сфере же услуг самый большой удельный вес имеют жалобы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, сказала Попова.

Позитивный эффект жалоб

Медведев назвал изменение показателей по жалобам естественным следствием того, что повседневная жизнь стала более многообразной — появились более развернутые финансовые или транспортные услуги, "причем самые разные, включая каршеринг или то, что еще пять лет назад в нашей стране и не существовало".

"И, конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. Оно никуда не делось, оно все равно проблемное, и там много всегда претензий копится", — заметил премьер-министр.

Попова сообщила, что растет удельный вес жалоб на транспортные, медицинские и образовательные услуги, "чего какое-то время назад" еще не наблюдалось. Медведев, в свою очередь, отметил, что это "отчасти позитивный факт".

"Это свидетельствует не только о каких-то провалах, которые, наверное, тоже можно фиксировать, но и о том, что общая грамотность людей в смысле защиты своих прав повышается, и они могут в оперативном порядке сразу пожаловаться. Раньше бы, допустим, вообще ничего делать не стали, а сейчас жалуются в расчете на то, что эти недостатки будут устранены, а лица, которые нарушили их права, будут привлечены к ответственности", — сказал глава правительства.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время на девяти пилотных территориях сотрудники ведомства работают также в многофункциональных центрах (МФЦ), где помогают гражданам в вопросах защиты их прав и оформления претензий. По ее словам, "эта практика показывает себя очень хорошо".

"Эту работу [по защите прав потребителей] надо продолжить", — подчеркнул Медведев.

По его словам, эта деятельность необходима "даже для того, чтобы правильным образом воспитывать" тех, кто оказывает услуги.

"Я имею в виду все организации, которые являются исполнителями услуг, — там тоже хватает и хамства, и очевидных нарушений прав граждан, и просто злоупотреблений самого разного порядка", — заметил премьер-министр.

Медведев в целом назвал защиту прав потребителей не менее важной задачей Роспотребнадзора, чем решение вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия.

Глава ведомства, в свою очередь, напомнила, что с 2016 года в интернете действует государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей, где сейчас размещено более 75 тыс. материалов, в том числе 25 тыс. материалов о недоброкачественной продукции.