Соловьев предсказал реакцию Запада на выдачу британских паспортов жителям Гонконга

«Все уже привыкли к этим двойным стандартам, здесь не только британцы отметились», — сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя слова председателя британского парламентского комитета по международным отношениям Тома Тугендата о необходимости выдачи паспортов жителям Гонконга.

«Они начали эту тему, когда передавали Гонконг. Но выдавали другие документы с неполными правами. Раздали чуть ли не миллион этих документов с правом пребывания в Британии», — добавил Соловьев.

По словам телеведущего, действия Британии не вызовут осуждения со стороны Запада, которому подверглась Россия , решив выдавать паспорта жителям Донбасса.

«Политика двойных стандартов уже не удивляет. Нас бы удивило, если бы к нам применяли какие-то базовые стандарты», — добавил Соловьев.

Он обратил внимание, что те же румыны, поляки, венгры выдают паспорта украинцам, однако также не встречают осуждения.

«И все они входят в ЕС, которому это не мешает что-то придумать по поводу паспортов, которые раздает Россия. При том мы выполняем все требования закона — жители Донбасса оформляют паспорта, когда приезжают на территорию РФ. И это абсолютно мировая практика. Но как это часто бывает — закон никого на Западе не волнует: «Друзьям все, врагам — закон». Очевидно, что как друзей они нас не позиционируют», — заключил телеведущий.

Ранее Том Тугендат заявил, что в 1997 году Британия допустила ошибку. По его словам, после передачи Гонконга Китаю жители могли получить только довольно бесправный статус гражданина «заморской территории». Тугендат считает, что «это необходимо исправить» и давать всем паспорт гражданина Великобритании.

При этом, по словам политика, такие меры не являются попыткой противостоять Китаю, но могут быть приняты для поддержки жителей Гонконга.

Напомним, протесты в Гонконге продолжаются с июня. Во вторник полиция Гонконга провела штурм аэропорта, в котором засели демонстранты. После этого большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга.

Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.