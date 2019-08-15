Рыбаки Игарки пожаловались Путину на невозможность ловить омуля

Рыбаки из Игарки на севере Красноярского края разместили в сети видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину , в котором жалуются на невозможность ловить определенные виды рыб.

В видеоролике мужчина, представившийся Максимом Голозубовым, просит президента разрешить вылов рыбы на рыболовном участке, на котором ранее это было разрешено. По его словам, сейчас у рыбаков нет квот на вылов. Голозубов отмечает, что обращался к краевым властям, но ответа не получил, и просит разрешить вылов омуля и ловлю сетями, так как некоторые виды рыб можно поймать только так. В конце ролика запечатлена снятая сверху выложенная на берегу надпись "Путин — помогите Игарке". Рядом расположены моторные лодки и около трех десятков рыбаков.

"Дайте возможность законно ловить рыбу — омуля и ряпушку. Мы ловим рыбу на реке Енисей многие десятилетия, а сейчас в связи с тем, что закончился договор на участки, которые нам не дают заключить, и не дают квоты. Также прошу отметить, что омуля и ряпушку и тугуна можно поймать только на рыболовные сети. У нас нет дешевых и полезных фруктов, так как северные условия не дают их вырастить. Дайте нам возможность получать витамины от рыбы, которую мы ловим и едим семьями из года в год", — сказал Голозубов на видео.

В Енисейском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству РИА Новости сообщили, что вылов рыбы для рыбаков-любителей на данном участке разрешен. Местные жители могут ловить разрешенные виды рыб всеми разрешенными орудиями лова. При этом упомянутый в ролике омуль к вылову запрещен с 2012 года.

"Они могут вылавливать разрешенные породы рыб разрешенными средствами лова… Квоты на омуля обнулены с 2012 года", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что любители могут ловить не более 10 килограммов рыбы в день.