Агрессивное акушерство: как в России издеваются над роженицами

Слезы, невыносимая боль и унижение — многие россиянки вспоминают свои роды именно так. В роддомах женщин отказываются размещать в палатах, предлагая расположиться на стуле в коридоре, затягивают роды, заставляют отказаться от кесарева сечения, унижают, а также доводят до нервных срывов и депрессий. О том, как роды в России могут превратиться в настоящий ад, — в материале «Газеты.Ru».

«Предложили стульчик в коридоре»

В конце июля 2019 года 28-летняя жительница Уфы Ева Радченко попала в затруднительную ситуацию в местном роддоме — там для беременной девушки попросту не нашлось места. Свою историю она рассказала на странице в фейсбуке, подчеркнув, что до сих пор не может прийти в себя после «всех кругов ада государственной клиники».

«В приемном покое меня искренне пытались убедить воспользоваться услугами платных частных клиник. С ними не сложилось, но из-за нюансов срочности. В общем, я не попала на сохранение, потому что по направлению не было мест, меня просто попросили написать отказ, предложив вместо палаты «стульчик в коридоре», — рассказала девушка.

По словам Радченко, она уехала домой, однако ночью им с мужем пришлось вернуться в родильное отделение, так как девушке стало хуже. Тем не менее даже повторное появление в стенах роддома не помогло — на роженицу никто не обращал внимания:

«Меня узнали и не принимали около часа, хотя не было никого. После меня приезжали подписывать бумажки, оформлять документы, в приемном покое пили чай — приняли всех, кроме меня».

Помочь смогло только своевременное вмешательство мужа Радченко, который позвонил напрямую в приемную главврача — уже через пару минут девушку начали оформлять.

«Знаете, какой самый распространенный вопрос? «Жень, у тебя, че, знакомых нет что ли там?» Есть! Но это ведь неправильно! Или я не права?», — возмущается девушка. — Так обидно. Обидно и стыдно… наблюдать за всем этим со стороны».

«Она заставила меня рожать самостоятельно»

Случается и так, что необоснованной грубостью и агрессией врачи прикрывают свою некомпетентность.

«Вечером у меня начались схватки, и мы с мужем сразу поехали в больницу. И там-то начался настоящий ад. Несмотря на то что я до родов обследовалась в этой клинике, знала врача, который должен был принимать роды, все сразу пошло наперекосяк», — рассказала «Газете.Ru» 22-летняя Виктория Акопян, рожавшая в одной из клиник Ростова-на-Дону летом прошлого года.

По словам девушки, на протяжении нескольких часов ее таскали по разным палатам, переводили из одного корпуса в другой. «Водили по каким-то катакомбам, хотя я уже мало что соображала. Более того, моего врача не оказалось на месте, поэтому роды принимала другая женщина.

Ей оказалось абсолютно наплевать, что мы ранее договаривались на кесарево сечение — она заставила меня рожать самостоятельно, так как не хотела брать на себя ответственность за операцию.

Я мучилась больше четырех часов, однако открытия матки так и не произошло, как изначально и предполагалось. На это врач лишь развела руками — значит, все-таки операция», — вспоминает Виктория.

Вместо того, чтобы чувствовать вину за свой непрофессионализм, врач решила прикрыть его неоправданной грубостью, создав для девушки еще более некомфортные условия. По словам Акопян, она оскорбляла ее, а также отказывалась отвечать на вопросы: «Никто не обязан с вами тут возиться, заявила мне врач».

«Выйдя из роддома, я еще долго боролась с последствиями нервного срыва. Слишком сильно я переживала — ведь это мои первые роды. И так тяжело все проходило», — заключила ростовчанка.

«Я 12 часов им доказывала, что рожаю»

В январе 2018 года тяжелые роды пережила и 35-летняя Диана Зоркина из Казани. После наступления 41 недели, когда роды уже должны были вот-вот начаться, девушка самостоятельно приехала в роддом.

«Приехав и просидев в очереди, в духоте и на деревянной лавке полдня я так и не попала на прием. Мест нет. С дикой болью в спине, голодная и злая поехала домой», — вспоминала она в сообществе «Остановим насилие в родах» в фейсбуке.

Устроиться в роддом получилось только через сутки. Еще через несколько дней на осмотре девушке заявили, что к родам дело не идет: «До палаты шла еле-еле, плача от дикой боли. Через два часа начались схватки. Я думала, что будет кесарево, ибо высокая степень износа плаценты, двойное обвитие, зеленые воды… но нет. Пустили в роды».

По словам девушки, ждать врачей ей пришлось полсуток: «Я 12 часов им доказывала, что рожаю! Потом вкололи какое-то обезболивающее, однако боль не ушла — на каждую схватку я приходила в себя, потом отключалась. Боль выкручивала внутренности».

В итоге у ребенка застряла голова. Никто из врачей не мог объяснить Диане последовательность действий — тогда спасительницей выступила акушерка: «Она приложила мою руку к головке дочки, и сказала: она умрет! И через пять минут я смогла. Итого сутки. Еще час шили».

Как вспоминает Диана, в послеродовом отделении рассчитывать на хорошее отношение ей также не приходилось: кормили ужасно, за состоянием здоровья никто не следил, а врачи отказывались отвечать на вопросы и помогать с ребенком.

«За 12 дней в роддоме я не плакала всего пару дней»

27-летней Оксане Тучковой из Москвы врачи даже не дали доносить ребенка — в марте 2017 года из-за ошибки гинеколога, неправильно высчитавшей день родов, девушку отправили рожать на неделю раньше.

«Очередь, дежурный врач не стал смотреть, сказал, что перенашиваю, значит надо госпитализировать. День первый — консилиум, дико болезненный осмотр, родовые пути не готовы, «шейка дубовая», у меня молочница. При всем при этом врачи шушукаются так, будто меня нет. После консилиума у меня все болело, даже лежать не могла», — рассказала девушка свою историю в сообществе «Остановим насилие в родах» в фейсбуке.

Со следующего дня врачи стали давить на роженицу — говорили, что если она не будет пить таблетки, то родит мертвого ребенка. В ответ Оксана со слезами твердила, что здорова и хочет родить сама. «Еще через день заведующая попыталась руками открыть шейку матки — боль дикая, я уползала, говорила, что мне больно, а она мне в ответ — рожать больнее.

Еле живая выползла из смотровой, все болело, кровило, отошла пробка, я снова плакала. Снова уговаривали пить таблетки — я согласилась, потому что сил сопротивляться давлению и этим жутким осмотрам уже просто не было».

В результате роды начались у девушки только через два дня. После того, как заведующая убедилась, что Оксана действительно рожает, ее отправили в смотровую, где без предупреждения прокололи пузырь. Еще через два часа роженицу наконец перевели в родильное отделение.

«Схватки стали реже, и мне поставили окситоцин. Катетер из вены вышел, окситоцин капал под кожу, соответственно эффект был нулевой, только рука распухла. Спустя некоторое время схватки стали сильнее, я кричала об этом акушерке, однако она только грубо обрывала — мол, придумала. Я уже ору без перерыва, схватки наслаиваются на потуги, все это идет непрекращающимся потоком».

По воспоминаниям Оксаны, дальше ей приказным тоном сказали встать и бежать в родзал — босиком, под капельницей. Когда девушка наконец расположилась в кресле, ей приказали тужиться: «У меня не получалось, поэтому мне пригрозили щипцами. Заведующая сказала вдохнуть глубоко и тужиться, однако, как только я начала вдох, она уже всем весом навалилась мне на живот. Тут я поняла, что меня уже разрезали и отключилась от дикой боли».

Когда девушка открыла глаза в следующий раз, на живот ей давили два врача: «Когда они легли мне на живот, ребенок весь синий выскочил как пробка целиком, акушерка еле поймала».

После этого роженице провели операцию под общим наркозом, чтобы отделить послед. Пришла в себя девушка только через два часа.

«Меня бил озноб, я не могла сфокусироваться, все в глазах троилось. У меня затекла спина, я хотела согнуть ноги, но тело меня не слушалось. Я попросила телефон, мне его дали, я позвонила мужу, он безумно волновался, и, услышав меня, заплакал. Мне каждый день твердили, что рожу мертвого ребенка. За 12 дней в роддоме я не плакала всего пару дней. Врачи нагнали страху, что я себе стала казаться неадекватной мамашей. Хочу еще детей, но боюсь», — завершила свой рассказ роженица.

Не дают рожать по выходным

Между тем президент «Лиги защиты пациентов» Александр Саверский отмечает, что роды в стране по дням недели распределяются так, что в выходные россиянки рожают на 40% меньше, чем в будни. При этом врачи зачастую намеренно затягивают роды, заставляя женщин мучаться.

«Принимая во внимание то, что беременность и роды — это естественный процесс, то становится понятно, что речь идет об управлении родами. Вот и стоит задуматься, в чьих это делается интересах — женщины или врача, которому хочется в выходные отдыхать», — заявил Саверский «Газете.Ru».

По словам эксперта, «агрессивным» акушерство в стране называла даже вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галина Савельева. Агрессия, по ее словам, выражается как в общении с роженицами, так и в тактике ведения родов.

Связано это может быть с целым рядом факторов — в частности, с низкой зарплатой медиков, считает Саверский. «Средний заработок врачебного персонала можно описать одной фразой: „Государство не уважало их, они перестали уважать государство и всех, кто в нем живет“, — пояснил он.

Однако если проблему с зарплатами предстоит решать все-таки государству, врачам и пациентам стоит прежде всего научиться доброжелательности. „Если вы хотите получить лояльных пациентов, стоит быть лояльными к ним. Лояльность включает в себя, в первую очередь, доброжелательность. И это не просто улыбки — согласитесь, когда врач имеет дело с болью и проблемами, вряд ли в этот момент стоит улыбаться, это может еще больше напугать пациента“, — заключил эксперт.