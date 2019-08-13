Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за «подонка»

Эдгард Запашный допускает, что покойный Доренко «мочил» его по заказу Гуцериева, и оценил ущерб почти в 18 миллионов.

В эфире программы «Подъем» (радио «Говорит Москва») Сергей Доренко неоднократно обзывал Эдгарда Запашного то «звероубийцей», то «садистом», то «подонком». Как установило руководство Большого Московского цирка, после подобной передачи Доренко в конце прошлого года начался массовый возврат билетов. Ущерб оценили в 17,9 млн рублей.

— Бывает, прибыль падает из-за внешних факторов — скачок курса доллара, подорожание бензина. Тогда мы понимаем, что человек экономит, ему не до развлечений, — комментирует «Собеседнику» ситуацию директор цирка Эдгард Запашный. — Но тут другое — информационная война.

По словам Запашного, изначально было подготовлено два иска «О защите чести и достоинства»: один — к Доренко, второй — к радиостанции «Говорит Москва».

— Он травил меня на протяжении нескольких месяцев. Столько грязи на меня было вылито! — возмущается Эдгард Вальтерович. — После того как Доренко умер, я посчитал правильным прекратить разбирательства непосредственно с самим Сергеем Леонидовичем. Но второй иск — к владельцам радиостанции — остался. Уверен, Доренко действовал не по личным соображениям, это был заказ.

По мнению Запашного, травля началась после того, как на заседании совета по культуре при президенте он высказал Путину свое мнение о строительстве в Москве площадки канадского Цирка дю Солей. Тогда же дрессировщик записал видеообращение к предпринимателю Михаилу Гуцериеву , в группу компаний которого входит застройщик АО «Корпорация А. Н. Д.», участвующий в проекте: «Вам не стыдно? Вот за те деньги, которые вы заработали здесь, в нашей стране, теперь поддерживать иностранное искусство?!»

«Говорит Москва» принадлежит Гуцериеву. Стало быть, он и может быть заказчиком кампании против Запашного?

Сам Гуцериев от комментариев пока воздерживается.