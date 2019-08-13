Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за «подонка» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ТАСС
Эдгард Запашный допускает, что покойный Доренко «мочил» его по заказу Гуцериева, и оценил ущерб почти в 18 миллионов.
В эфире программы «Подъем» (радио «Говорит Москва») Сергей Доренко неоднократно обзывал Эдгарда Запашного то «звероубийцей», то «садистом», то «подонком». Как установило руководство Большого Московского цирка, после подобной передачи Доренко в конце прошлого года начался массовый возврат билетов. Ущерб оценили в 17,9 млн рублей.
— Бывает, прибыль падает из-за внешних факторов — скачок курса доллара, подорожание бензина. Тогда мы понимаем, что человек экономит, ему не до развлечений, — комментирует «Собеседнику» ситуацию директор цирка Эдгард Запашный. — Но тут другое — информационная война.
По словам Запашного, изначально было подготовлено два иска «О защите чести и достоинства»: один — к Доренко, второй — к радиостанции «Говорит Москва».
— Он травил меня на протяжении нескольких месяцев. Столько грязи на меня было вылито! — возмущается Эдгард Вальтерович. — После того как Доренко умер, я посчитал правильным прекратить разбирательства непосредственно с самим Сергеем Леонидовичем. Но второй иск — к владельцам радиостанции — остался. Уверен, Доренко действовал не по личным соображениям, это был заказ.
По мнению Запашного, травля началась после того, как на заседании совета по культуре при президенте он высказал Путину свое мнение о строительстве в Москве площадки канадского Цирка дю Солей. Тогда же дрессировщик записал видеообращение к предпринимателю Михаилу Гуцериеву, в группу компаний которого входит застройщик АО «Корпорация А. Н. Д.», участвующий в проекте: «Вам не стыдно? Вот за те деньги, которые вы заработали здесь, в нашей стране, теперь поддерживать иностранное искусство?!»
«Говорит Москва» принадлежит Гуцериеву. Стало быть, он и может быть заказчиком кампании против Запашного?
Сам Гуцериев от комментариев пока воздерживается.
ИД «Собеседник»: последние новости
В руководстве Москвы винят протесты в нанесении ущерба бизнесам и имиджу столицы Лия Ахеджакова не поверила словам Романа Виктюка о Татьяне Дорониной С начала 2020 года платная рыбалка останется только на спецводоемах
Комментарии
Общество , Эдгард Запашный , Сергей Доренко , Михаил Гуцериев , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу107
США задумались о судьбе СНВ-3 после взрыва в РФ
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ38
Роскосмос объяснил высокие зарплаты сотрудников15
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата81
Видео
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
05:05
РФ симметрично ответила Киеву на высылку дипломата
Политика
02:27
Нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского
Политика
00:40
Инцидент с бортом Шойгу попал на видео
Армия Оружие
00:43
Москвичей возмутила Лопырева в соцрекламе
Новости Москвы
03:20
Названа средняя зарплата менеджмента Роскосмоса
Наука и техника
05:03
Кремль ответил Трампу о ракетных разработках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение