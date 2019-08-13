В Москве ищут дворецкого с зарплатой миллион рублей

Москве обнаружили вакансию дворецкого с зарплатой 1 млн рублей в месяц и проживанием в отеле возле Кремля.

Как сообщает Life.ru, дворецкого разыскивает компания Capital Group. Успешному кандидату обещано жалованье в размере 1 млн рублей в месяц, проживание в шикарном отеле возле Кремля, питание в ресторанах, фитнес, спа и личный автомобиль.

Среди требований к соискателям: свободное владение английским, французским и китайским языками, обладание различных дипломов и сертификатов, в том числе сертификата сомелье, безупречный вкус, опыт работы с высшими лицами государств и звездами первой величины.