Блокадница раскритиковала шутку Бузовой 

У телеведущей Ольги Бузовой, которая в шутку сравнила себя с жительницей блокадного Ленинграда, "нет принципов, нет понятий", считает блокадница, член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева.
Ранее Бузова опубликовала в своем Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.
"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — сказала Бузова.
Подписчики не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться такими словами.
"Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества", — сказала Зимнева РИА Новости.
Она добавила, что, несмотря на подобные современные тенденции, среди ровесников телеведущей есть много тех, кто "переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников".