Блокадница раскритиковала шутку Бузовой

Ранее Бузова опубликовала в своем Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.

"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — сказала Бузова.

Подписчики не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться такими словами.

"Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества", — сказала Зимнева РИА Новости.

Она добавила, что, несмотря на подобные современные тенденции, среди ровесников телеведущей есть много тех, кто "переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников".