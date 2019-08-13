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Американская журналистка не видит причин для своей депортации из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО
Американская писательница Алина Симон, которую ждет суд за нарушение правил пребывания в России, заявила газете ВЗГЛЯД, что находится здесь исключительно как турист, и никакой журналистской деятельности не ведет.
Во вторник из сообщений региональных СМИ стало известно, что американка присутствовала на встрече мэра кузбасского города Киселевска Максима Шкарабейникова с жителями. Она находится в России по туристической визе. Однако в протоколе, который был составлен полицией, сказано, что она планировала использовать собранные в поездке материалы для документального фильма, что нарушает цель пребывания в России.
Симон — писательница, журналистка и музыкант. Эссе за ее авторством можно встретить в The New York Times, о ее книгах писала также Wall Street Journal.
«Я никого не представляю, я просто хотела самостоятельно посмотреть, как здесь живут люди. Я сама оплатила свою поездку и никому из прежних работодателей не сообщала о своих планах. Никто из них не ждет и не финансирует мои материалы отсюда. Я просто хотела увидеть российскую реальность», — рассказала Симон.
14 августа пройдет суд, который может вынести решение о депортации Симон. «Такой поворот очень удивил и разочаровал меня», — сказала Симон.
Ранее гражданка Британии была оштрафована за несоответствующее ее туристической визе публичное выступление в Красноярске с лекцией о феминизме.
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Общество , Деловая газета "Взгляд" , Wall Street Journal , New York Times , Киселевск
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